В Украине планируют увеличить количество центров вакцинации против COVID-19. Однако, открывать новые намерены только в случае наличия большего количества вакцин.

Подробности рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью изданию lb.ua.

«Мы готовимся к тому, чтобы открыть больше центров вакцинации. Но они откроются, когда будет больше вакцин», — пояснил министр.

Как заявил новый глава Минздрава, он уже пересмотрел все контракты на поставку вакцин.

«Также я уже начал процесс переговоров о переносе поставок с четвертого квартала 2021 года на летние месяцы. Плюс ведутся переговоры с компаниями, с которыми ранее активных переговоров не было, о приоритетности поставок летом», — рассказал Ляшко.

В то же время, он не сообщил, когда именно в Украину прибудет новая партия вакцин от коронавирусной инфекции.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина в скором времени планирует начать вакцинацию от COVID-19 жителей оккупированных территорий.

Тем временем, Испания разрешит въезд всем вакцинированным от COVID-19 туристам, в том числе из стран, не входящих в ЕС, с 7 июня.