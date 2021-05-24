Всемирная организация здравоохранения предполагает, что в мире может появиться новый вирус, который может оказаться более смертельным, чем COVID-19.

Такое заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга.

«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — считает Гебрейесус.

Ранее в ВОЗ заявляли, что угрозу возникновения новых вариантов COVID-19 сейчас сложно прогнозировать.

На сегодняшний день, в мире чаще всего выявляют индийский, южноафриканский и британский штаммы COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, The Wall Street Journal опубликовало детали исследования, которое проводили еще при президентстве Дональда Трампа, в отчете разведки США говорится, что в ноябре 2019 три исследователя из Китайского института вирусологии в Ухане заболели и обратились к врачам с симптомами, которые были похожи как на признаки COVID-19, так и на обычное ОРВИ.

А также, Украина и Евросоюз договорились о возможности взаимного признания сертификатов вакцинации.