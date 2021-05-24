Народный депутат Украины Евгений Шевченко исключен из фракции «Слуга народа». Соответствующее решение принято большинством голосов.

Об этом сообщается на официальном сайте «Слуги народа»:

«Собраны все необходимые подписи. Вскоре документ будет передан руководству Верховной Рады для объявления в зале».

Как известно, накануне Шевченко провел встречу с главой Беларуси Александром Лукашенко. После этого в Беларуси обнародовали видео, где Лукашенко говорит: «Оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь».

Также известно, что Шевченко одобрительно отнесся к задержанию основателя Nexta Романа Протасевича.

В декларации народного депутата сотрудники НАПК обнаружили необоснованный доход в сумме 1200000 гривен. Их конфискуют в пользу государства.

Андрей Аксенов, которого подозревают в организации референдума «ДНР» в 2014 году, принес 19 мая присягу народного депутата Украины. Выступать ему пришлось с места, поскольку трибуну заблокировали. Кроме того, депутаты скандировали «Позор!».