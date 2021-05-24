В сети опубликовали переговоры диспетчера с экипажем самолета Ryanair, после которых борт экстренно посадили в Минске, и там задержали основателя Nexta Романа Протасевича.
Запись переговоров опубликовали на странице Euroradio в Telegram.
Так, о бомбе на борту пилотам сообщил диспетчер и рекомендовал приземлиться. Экипаж самолета спросил, откуда была получена информация о взрывчатке. Диспетчер ответил, что служба безопасности аэропорта проинформировала о получении соответствующего письма.
Напомним, 23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета, который летел из Афин в Вильнюс, были задержаны Роман Протасевич и его девушка — София Сапега. Роман Протасевич является бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, который сообщал о протестах в Беларуси после президентских выборов. Протасевич был вынужден в Польшу из-за преследований со стороны белорусских спецслужб. США и ЕС уже призвали остановить полеты над Беларусью после задержания бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в аэропорту Минска пиратством, которое финансируется государством.