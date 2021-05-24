В сети опубликовали переговоры диспетчера с экипажем самолета Ryanair, после которых борт экстренно посадили в Минске, и там задержали основателя Nexta Романа Протасевича.

Запись переговоров опубликовали на странице Euroradio в Telegram.

Так, о бомбе на борту пилотам сообщил диспетчер и рекомендовал приземлиться. Экипаж самолета спросил, откуда была получена информация о взрывчатке. Диспетчер ответил, что служба безопасности аэропорта проинформировала о получении соответствующего письма.

