В Украине вступил в силу закон, который отменяет рассылку «писем счастья» всем подряд водителям-нарушителям.

Соответствующий документ опубликовали в издании «Голос Украины«. Так, водители не будут получать такие письма, если оплатили штраф до получения постановления.

С 23 мая этот закон вступил в силу.

Ранее нормы Кодекса об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о штрафе на почту нарушителя, независимо от его погашения. В некоторых случаях это приводило к путанице и к повторной оплате штрафа.

Данный закон отменил необходимость отправки нарушителю ПДД постановления об административной ответственности, по которому штраф уже уплачен.

Согласно документу, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не оплатили в течение 10 дней после его вынесения.

Как мы уже рассказывали, владельцы «евроблях» могут получить компенсацию, если во время растаможивания оценочную стоимость автомобиля была завышена.

А также, в Киеве на Брест-Литовском шоссе грузовик выехал на встречную полосу и там столкнулся с легковушкой. После этого он загорелся.