В Украине вступил в силу закон, который отменяет рассылку «писем счастья» всем подряд водителям-нарушителям.
Соответствующий документ опубликовали в издании «Голос Украины«. Так, водители не будут получать такие письма, если оплатили штраф до получения постановления.
С 23 мая этот закон вступил в силу.
Ранее нормы Кодекса об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о штрафе на почту нарушителя, независимо от его погашения. В некоторых случаях это приводило к путанице и к повторной оплате штрафа.
Данный закон отменил необходимость отправки нарушителю ПДД постановления об административной ответственности, по которому штраф уже уплачен.
Согласно документу, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не оплатили в течение 10 дней после его вынесения.
Как мы уже рассказывали, владельцы «евроблях» могут получить компенсацию, если во время растаможивания оценочную стоимость автомобиля была завышена.
А также, в Киеве на Брест-Литовском шоссе грузовик выехал на встречную полосу и там столкнулся с легковушкой. После этого он загорелся.