Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров страны подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью из-за инцидента, который произошел в воскресенье, 23 мая.

Подробности решения обнародовала пресс-служба Офиса Зеленского.

«Президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», — указано в сообщении.

Зеленский провел совещание, в котором приняли участие премьер Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие.

Как мы уже рассказывали ранее, в Национальном аэропорту «Минск» (Беларусь) 24 мая остановили вылет самолета авиакомпании Lufthansa. Борт должен был улететь во Франкфурт, но пассажиров вывели и заставили повторно пройти проверку.

Напомним, самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили 23 мая, когда он пролетал над Беларусью. Причиной стало якобы сообщение о бомбе на борту, но уже известно, что ВВС Беларуси поднимали истребитель в воздух и угрожали сбить гражданский борт. В результате был задержан основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.