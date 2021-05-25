26 мая — Лукерья Комарниця. Православная церковь отмечает в этот день память праведной девы Гликерии Новгородской. Также в этот день отмечают: День независимости Грузии и День матери в Польше.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.ликера Комарниця

Сведения о его жизни крайне скудны, известно лишь, что она была дочерью городского старосты и умерла молодой. Почитать деву стали в середине 16 века, когда было добыто ее нетленное тело и у него стали происходить чудесные исцеления.

В народе считали, что комаров весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер относит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами.Приметы на 26 мая

Если Лукерью появились комары — примета к тому, что хорошая погода установится.

Много комаров — будет много грибов.

Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве — скоро наступят теплые дни.

Если комары на Лукерью появились — родят ягоды.

Многие мошкары 26 мая — будет богатый урожай грибов.

Разлетались ласточки и стрижи — ждите теплой погоды.

Комаров нет, — примета к тому, что в мае дождей не будет.

Много комаров 26 мая — день будет солнечным.

Что делать 26 мая

Лекарственные травы, собранные в этот день, обладают целебной силой.Что нельзя делать 26 мая

Комаров в этот день и до 22 июня убивать нельзя.

Напомним, День Святой Троицы в 2020 году отмечается на 50-й день после Пасхи — 7 июня. Троица считается одним из двенадцати главных православных праздников. Под Троицей понимается образ божественной семьи: Отца, Сына и Святого духа.

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