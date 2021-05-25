Белорусская авиакомпания «Белавия» запретила свои авиарейсы в Украины. Решение было принято как зеркальный ответ на аналогичные действия со стороны Киева.

Подробности опубликованы на сайте компании 25 мая. Также будут отменен ряд уже запланированных рейсов.

Речь идет о полетах в и из Киева, Одессы, Львова и Харькова с 26 мая по 31 августа. Также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23.40).

«Пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения билетов», – указано в пресс-релизе.

Напомним, посольство Республики Беларусь направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста после запрета полетов.

Как мы уже рассказывали ранее, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза 24 мая приняли решение запретить пролеты своих самолетов над Беларусью, прекратить авиасообщение белорусских авиакомпаний с территорией Евросоюза