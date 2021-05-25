Верховной Раде предложили увеличить численность Вооруженных сил Украины до 261 тысячи человек. Такая численность заложена в законопроект, который на рассмотрение внес президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий документ опубликован на сайте ВР.

Проект закона предлагает внести изменения в статью 1 закона о численности ВСУ и изложить эту статью в следующей редакции: «Утвердить численность Вооруженных Сил Украины в количестве, не превышающем 261000 лиц, в том числе 215000 военнослужащих«.

В случае, если законопроект одобрят, численность ВСУ будет составлять 261 тысячу человек, из них 215 тысяч — это военнослужащие.

Согласно действующей редакции закона численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.

Законопроект Владимир Зеленский внес в парламент сегодня, 25 мая. Однако изначально текста этого документа не было на сайте ВР.

Как мы уже рассказывали ранее, в районе административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым подразделения реактивной артиллерии ВСУ отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника реактивных систем залпового огня «Ураган».

А также, военная контрразведка СБУ разоблачила в подразделении ВСУ, которое несете службу в районе операции ООС, бывшего боевика «ДНР».