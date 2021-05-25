Украина намерена ввести COVID-паспорта 1 июня. Предполагается, что документ позволит вакцинированным украинцам беспрепятственно въезжать в ЕС и другие страны в качестве туристов. Украинцы, которые не сделают прививку, по мнению экспертов, летом этого года путешествовать в Европу еще не смогут.

Об этом говорится в материале «Сегодня».

COVID-паспорт вводят, чтобы в путешествиях было легко подтвердить статус вакцинации. Как считает, что Вадим Аристов, менеджер-стратег, инфекционист, директор Revival Institute for Future, этот документ сейчас единственный вариант, который позволяет снять ограничения для вакцинированных людей, иначе такие запреты на путешествия будут действовать еще несколько лет:

«И это не означает полный запрет путешествий для невакцинированных. При пересечении границы может быть два коридора. Один быстрый – через ковид-паспорт. Второй – длиннее: сдать ПЦР-тест перед путешествием, по приезде пройти самоизоляцию 7-14 дней и второе тестирование».

Уже известно, что паспорт будет в двух вариантах: цифровой и бумажный. В документ внесут не только информацию о прививке. Например, в ЕС решили, что это будет сертификат с данными о прививке, отрицательном ПЦР-тесте или о выздоровлении после COVID-19. Сертификат будет содержать QR-код, в котором будет «зашита» цифровая подпись Минздрава или больницы, которая выдала сертификат.

Как известно, сейчас ЕС не пускает туристов из Украины — ситуация с заболеваемостью у нас хуже. При этом в ЕС 1 июля вводят так называемые зеленые сертификаты. И далее все зависит от правил въезда в определенную страну. Где-то могут требовать только вакцинацию в COVID-паспорте, а где-то – или прививку, или тест с требованием самоизоляции.

Однако COVID-паспорт не поможет украинцам этим летом отдыхать в странах ЕС.

«Для украинцев ковидные паспорта роли практически не играют. Украине до полной вакцинации далеко, поэтому будут требовать негативный ПЦР-тест, и не все страны. Какие-то потоки вакцинированных украинцев появятся осенью, когда пройдет основной туристический сезон», – прогнозирует Владимир Царук, зампредседателя комитета по туризму Торгово-промышленной палаты.

Напомним, в Украине планируют увеличить количество центров вакцинации против COVID-19. Однако, открывать новые намерены только в случае наличия большего количества вакцин.

Новый министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко планирует сменить половину руководящего состава Минздрава.