Государственные СМИ Беларуси распространили видео с Романом Протасевичем.

Ролик опубликовал Telegram-канал «Белсат».

По словам журналиста, он находится в СИЗО №1 в Минске. Состояние его здоровья удовлетворительное. Он также добавил, что белорусские правоохранители обращаются с ним «максимально корректно».

«Я даю признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Беларуси», — подчеркнул он.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска после экстренной и насильственной посадки самолета, который летел из Афин в Вильнюс, были задержаны Роман Протасевич и его девушка — София Сапега. Роман Протасевич является бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, который сообщал о протестах в Беларуси после президентских выборов. Не так давно Протасевич был вынужден уехать в Польшу из-за преследований со стороны белорусских спецслужб.

24 мая лидеры 27 стран-членов Европейского Союза 24 мая приняли решение запретить пролеты своих самолетов над Беларусью, прекратить авиасообщение белорусских авиакомпаний с территорией Евросоюза. А президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью. Правительство рассмотрит этот вопрос 25 мая.