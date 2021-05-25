Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами экспертов СБУ за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Для тех, кто еще сомневается в том, что дело против Медведчука сфабриковано по приказу власти, публикую Указ Президента Зеленского от 25.03.2021 о награждении государственными наградами сотрудников СБУ. Как видите, в числе обласканных оказались два преинтереснейших персонажа: Будко Татьяна Владимировна, эксперт НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ и Свинцицкий Андрей Викторович, директор этого самого института. Как думаете, за какие такие заслуги Зеленский наградил этих СБУшных экспертов? Правильно, за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука», — указал Кузьмин.

По его словам, именно экспертные заключения Будко и Свинцицкого позволили власти обвинить председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука в госизмене: «Именно эти, так сказать «науковці» в погонах своими псевдо- экспертными заключениями от 12.04.21 и 13.04.21 по делу, незаконно зарегистрированному сотрудниками СБУ 22.03.21, «превратили» народного депутата Медведчука в «державного зрадника», который что-то там «порушив» и что-то там «підірвав».

«И дело даже не в том, что Верховный суд признал незаконным проведение судебных экспертиз экспертами, находящимися в подчинении органов, назначивших эти самые экспертизы. И даже не в том, что дело против нардепа Медведчука было незаконно зарегистрировано следователем СБУ, а не генпрокурором. И даже не в том, что заключение «экспертов» по содержанию похоже на бред сумасшедшего. Дело в том, что государственные награды были вручены президентом Зеленским СБУшным экспертами в качестве взятки за составление и выдачу незаконных заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука», — обратил внимание Ренат Кузьмин.

Нардеп убежден — Европейский суд по правам человека в этом вопросе однозначно встанет на сторону Медведчука и констатирует грубое нарушение его прав и политическую мотивацию его уголовного преследования.

«В нормальном цивилизованном государстве обнародование такой информации вызвало бы настоящий скандал с последующими отставками и импичментом. Но только не у нас. У нас и дальше дяди, обличенные властными полномочиями, будут хмурить бровки и вещать нам с телеэкранов про «боротьбу з олігархами, «орендаторами державних дач» і «п’ятою колонною Кремля», — добавил он.

Кузьмин напомнил, что уголовную ответственность за узурпацию власти и фабрикацию уголовных дел против политических оппонентов еще не отменили: «А так же о том, что после неизбежной смены власти все причастные к этой политической афере окажутся на скамье подсудимых».

«И еще. Депутатами ОПЗЖ готовятся заявления о привлечении к уголовной ответственности и экспертов СБУ, и их высоких покровителей. Похоже, дело Медведчука скоро заиграет новыми красками», — подытожил Ренат Кузьмин.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что обвинения против него по ряду статей, в том числе тяжких, Уголовного кодекса Украины, являются необоснованными и бездоказательными.

«Я комментирую как человек, который, естественно, имеет юридическое образование. Могу сказать, что обвинения, изложенные и инкриминированные, ряда статей, в том числе и тяжких, Уголовного кодекса Украины, являются необоснованными, бездоказательными», — заявил Виктор Медведчук.

Он отметил, что действия прокуратуры по отношению к нему являются политически мотивированными.

«Это уголовное преследование, которое является незаконным, уголовное преследование, которое вызвано политическими мотивами, мотивами моей деятельности как политика-оппозиционера, как одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь». Напоминаю, второй партии в стране и второй партии в парламенте. Борьба власти с нашей партией как раз и обусловила подобное творение, которое только что я прочитал», — подчеркнул он.

Ренат Кузьмин