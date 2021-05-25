Девушку бывшего главреда Телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, гражданку России Софью Сапегу, арестовали на два месяца в Беларуси. Напомним, 23 мая ее сняли с рейса, который приземлился в Минске вместе с Протасевичем.

Подробности сообщил адвокат Софии Сапеги Александр Филанович, передают Открытые медиа.

«Сегодня был допрос Софьи. Ее подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок два месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ», — сказал юрист.

Делом Сапеги занимается Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь.

Адвокат добавил, что с него взята подписка о неразглашении и в ближайшее время он намерен посетить Сапегу в месте ее содержания.

А представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Сапегу подозревают «в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии».

Как мы уже рассказывали ранее, государственные СМИ Беларуси распространили видео с Романом Протасевичем.

А замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что основателя Telegram-канала Nexta избивают в белорусской тюрьме. По его мнению, на видео видны следы побоев.