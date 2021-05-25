Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 26 мая — часть Украины охватят дожди, местами воздух прогреется до 28 тепла.

Своим прогнозом она поделилась в Facebook.

Периодические дожди завтра ожидаются в северных областях, местами на западе, в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях и в Кропивницком. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха в течение дня составит 19-23 градуса. На востоке, юге и в большинстве центральных областей ожидается 24-28 градусов.

В Киеве завтра ожидается периодический дождь и гроза. Температура воздуха будет колебаться в пределах 20 градусов.

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