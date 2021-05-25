Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза 24 мая приняли решение запретить пролеты своих самолетов над Беларусью, прекратить авиасообщение белорусских авиакомпаний с территорией Евросоюза.

Об этом говорится в решении саммита ЕС от 24 мая.

Запрет стал ответом на действия белорусских силовиков 23 мая. Как известно, в этот день в аэропорту Минска после экстренной и насильственной посадки самолета, который летел из Афин в Вильнюс, были задержаны Роман Протасевич и его девушка — София Сапега. Роман Протасевич является бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, который сообщал о протестах в Беларуси после президентских выборов. Не так давно Протасевич был вынужден в Польшу из-за преследований со стороны белорусских спецслужб.

Европейский Совет осудил задержание в Минске оппозиционного журналиста. Лидеры ЕС призвали немедленно освободить их и гарантировать им свободу передвижения. Кроме того, Европейский Совет обратился в Совет ЕС с просьбой подготовить дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к задержанию.

Решения, которые принимает Европейский Совет, еще должны быть утверждены Советом Европейского Союза.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью. Правительство рассмотрит этот вопрос 25 мая.

24 мая Литва и Великобритания запретили прибывать в их страны самолетам, которые пролетают через Беларусь.