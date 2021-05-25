Евросоюз планирует вакцинировать от COVID-19 70% населения ЕС к концу июля. Так, содружество ожидает поставку в течение ближайшей недели более 300 млн доз вакцины.

Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. По ее словам, на этой неделе в Евросоюз будет доставлено более 300 млн доз вакцины против COVID-19.

«На июнь мы ожидаем, что это будет уже 400 млн доз», — добавила она.

Глава Еврокомиссии отметила, что эти поставки позволят получить достаточно доз препарата для вакцинации 70% взрослого населения к концу июля.

Также предполагается, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в скором времени одобрит вакцину от COVID-19 для детей 12-15 лет.

Ранее на саммите лидеров Евросоюза принято заявление с призывом как можно быстрее внедрить сертификаты вакцинации от COVID. Это необходимо для того, чтобы открыть внешние границы ЕС, отметил официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы, которые не сделают прививку, по мнению экспертов, летом этого года путешествовать в Европу еще не смогут.

А тем временем, на Мальте одной дозой вакцины от COVID-19 уже привились, по крайней мере, 70% взрослого населения.