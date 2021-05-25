Итальянский специалист Роберто Де Дзерби официально назначен главным тренером донецкого ФК «Шахтёр». Контракт рассчитан на два года.

Официальные подробности опубликованы на сайте «Шахтёра». Итальянец стал 34-м главным тренером за 85-летнюю историю «Шахтера».

25 мая Де Дзерби прибыл в Киев для ознакомления с тренировочным комплексом в Святошино и НСК «Олимпийский», где команда проводит свои домашние матчи.

Также прошла его встреча с президентом «Шахтёра» Ринатом Ахметовым.

Отметим, новому тренеру украинской команды Роберто Де Дзерби скоро исполнится 42 года, он родился 6 июня 1979 года в Брешии.

Карьера игрока:

молодежная команда «Милана»

«Монца» (1998)

«Падова» (1998-2000)

«Авеллино» (2000-2001; 2008-2009)

«Лечче» (2001-2002)

«Фоджа» (2002-2004)

«Ареццо» (2004-2005)

«Катания» (2005-2006)

«Наполи» (2006-2008; 2009-2010)

«Брешия» (2008)

румынский «Клуж» (2010-2012)

«Тренто» (2013)

Карьера тренера:

«Дарфо Боарио» (2013-2014)

«Фоджа» (2014-2016)

«Палермо» (2016)

«Беневенто» (2017-2018)

«Сассуоло» (2018-2021)



Как мы уже рассказывали ранее, контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) пожизненно дисквалифицировал 26 украинских футболистов, которые выступали за команды из «ЛНР» и «ДНР».