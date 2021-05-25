Итальянский специалист Роберто Де Дзерби официально назначен главным тренером донецкого ФК «Шахтёр». Контракт рассчитан на два года.
Официальные подробности опубликованы на сайте «Шахтёра». Итальянец стал 34-м главным тренером за 85-летнюю историю «Шахтера».
25 мая Де Дзерби прибыл в Киев для ознакомления с тренировочным комплексом в Святошино и НСК «Олимпийский», где команда проводит свои домашние матчи.
Также прошла его встреча с президентом «Шахтёра» Ринатом Ахметовым.
Отметим, новому тренеру украинской команды Роберто Де Дзерби скоро исполнится 42 года, он родился 6 июня 1979 года в Брешии.
Карьера игрока:
- молодежная команда «Милана»
- «Монца» (1998)
- «Падова» (1998-2000)
- «Авеллино» (2000-2001; 2008-2009)
- «Лечче» (2001-2002)
- «Фоджа» (2002-2004)
- «Ареццо» (2004-2005)
- «Катания» (2005-2006)
- «Наполи» (2006-2008; 2009-2010)
- «Брешия» (2008)
- румынский «Клуж» (2010-2012)
- «Тренто» (2013)
Карьера тренера:
- «Дарфо Боарио» (2013-2014)
- «Фоджа» (2014-2016)
- «Палермо» (2016)
- «Беневенто» (2017-2018)
- «Сассуоло» (2018-2021)
Как мы уже рассказывали ранее, контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) пожизненно дисквалифицировал 26 украинских футболистов, которые выступали за команды из «ЛНР» и «ДНР».