Украина закрывает авиасообщение с Республикой Беларусь с 26 мая. Однако, украинцы еще смогут воспользоваться сухопутной границей.

Подробности сообщает посольство Украины в Беларуси на своей странице Facebook.

Так, гражданам Украины, которые будут с 26 мая авиационным путем прибывать в Беларусь с территории третьих стран с целью транзитного проезда для возвращения в Украину, необходимо заявить о цели прибытия на пограничном контроле.

В случае получения разрешения на транзит необходимо в течение 24 часов выехать наземным транспортом в Украину. Отметим, такой маршрут популярен у граждан Украины, которые на самолетах добираются в Россию и наоборот.

«В настоящее время на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения «Мокраны — Доманово», «Мохро — Дольск», «Новая Рудня — Выступовичи», «Александровка — Вильча», «Новая Гута — Новые Яриловичи», «Веселовка — Сеньковка», — сообщает посольство.

А в случае въезда в Беларусь с территории Украины или из третьей страны (не с целью транзита), необходимо предъявить ПЦР-тест и пройти десятидневную самоизоляцию. Только после этого можно будет выехать в Украину.

Как мы уже рассказывали ранее, департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики Беларусь пояснил, по какой причине было принято решение посадить пассажирский самолет авиакомпании Ryanair «Афины-Вильнюс» с Романом Протасевичем на борту.

В то же время, посольство Республики Беларусь направило в МИД Украины ноту протеста после запрета полетов.