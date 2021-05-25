Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон — Украина полностью перешла в «желтую» зону.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Последней в «пожелтела» Донецкая область, там в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога.

В пяти регионах показатели частично соответствуют «зеленой» зоне карантина. Это: Киев, Закарпатская, Полтавская, Хмельницкая и Винницкая области.

Украина намерена ввести COVID-паспорта 1 июня. Предполагается, что документ позволит вакцинированным украинцам беспрепятственно въезжать в ЕС и другие страны в качестве туристов. Украинцы, которые не сделают прививку, по мнению экспертов, летом этого года путешествовать в Европу еще не смогут.

Напомним, в Украине планируют увеличить количество центров вакцинации против COVID-19. Однако, открывать новые намерены только в случае наличия большего количества вакцин.