Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон — Украина полностью перешла в «желтую» зону.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Последней в «пожелтела» Донецкая область, там в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога.
В пяти регионах показатели частично соответствуют «зеленой» зоне карантина. Это: Киев, Закарпатская, Полтавская, Хмельницкая и Винницкая области.
Украина намерена ввести COVID-паспорта 1 июня. Предполагается, что документ позволит вакцинированным украинцам беспрепятственно въезжать в ЕС и другие страны в качестве туристов. Украинцы, которые не сделают прививку, по мнению экспертов, летом этого года путешествовать в Европу еще не смогут.
Напомним, в Украине планируют увеличить количество центров вакцинации против COVID-19. Однако, открывать новые намерены только в случае наличия большего количества вакцин.