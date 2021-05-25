На Мальте одной дозой вакцины от COVID-19 уже привились, по крайней мере, 70% взрослого населения.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Мальты Крис Ферн, передает агентство Reuters. Таким образом, Мальта достигла коллективного иммунитета, став первым таким государством в Евросоюзе.

Отметим, в течение последней недели на Мальте каждый день регистрировали в среднем три новых случая COVID-19. А показатель положительных результатов тестов составил 0,2%.

«Вакцины вводятся каждые пять секунд. 42% взрослого населения получили две дозы», — заявил Ферн.

По словам главы мальтийского Минздрава, сейчас вакцинация доступна для всех жителей страны старше 16 лет. Детям в возрасте 12 лет и старше будут делать прививки, после того, как европейский регулятор даст на это согласие.

Уже с 1 июля Мальта отменит обязательное ношение масок на открытом воздухе для вакцинированных людей, пока число случаев заражения вирусом остается низким. А с 1 июня носить защитные средства на лице на пляжах больше не нужно.

В понедельник, 24 мая, в Мальте также разрешили посещать тренажерные залы и бассейны, а время работы ресторанов продлили до полуночи. Ранее они должны были закрываться в 17:00.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина намерена ввести COVID-паспорта 1 июня. Предполагается, что документ позволит вакцинированным украинцам беспрепятственно въезжать в ЕС и другие страны в качестве туристов.

Украинцы, которые не сделают прививку, по мнению экспертов, летом этого года путешествовать в Европу еще не смогут.

Также напомним, в Украине зафиксировано 2608 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.