Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе, получили большую партию нового вооружения и боеприпасов. Как сообщается, оккупанты завезли их через неконтролируемые участки государственной границы Украины.

Подробности сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что РФ продолжает усиливать боевые возможности соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки своих оккупационных войск.

«На прошлой неделе через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории РФ завезены новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в частности крупнокалиберные снайперские винтовки и более полутора тысяч тонн горюче-смазочных материалов», – указано в сообщении.

Также, украинским разведчикам удалось установить, что боевики развернули масштабные инженерные работы. Так, активно увеличивается количество траншей и ходов сообщений в жилых районах, на территории промышленных объектов, приближенных к линии соприкосновения.

Противник создает условия для скрытого применения снайперов и минометных расчетов.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=ZX_f6w-JSS0&feature=emb_title&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Как мы уже рассказывали ранее, участники организации «Третья сила» и украинские военнослужащие отправили на оккупированный Донбасс восемь тысяч листовок с патриотическими лозунгами на воздушных шарах.

Также напомним, на Донбассе 24 мая вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня. При этом боевики из ПТРК стреляли по мирному населению.