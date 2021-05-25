Если не поменять действующую пенсионную систему, в Украине в 2045 году выплаты в возрасте 60 лет смогут получать лишь около 70% людей. Остальные из-за нехватки стажа останутся без выплат.

Такой прогноз для Украины составил Всемирный банк, пишет «Обозреватель».

Согласно данным Всемирного банка:

женщины более дисциплинированны в уплате пенсионных взносов, чем мужчины;

уклонение от уплаты взносов происходит, в первую очередь, за счет занижения зарплат, с которых уплачиваются взносы, а не за счет незадекларированного труда;

наименьший уровень участия в уплате взносов по возрастным когортам среди молодежи, которая еще получает образование, и среди людей предпенсионного возраста за счет более раннего выхода на пенсию.

Издание отмечает, что если вам 31 год и официально вы работаете всего пять, на пенсию вы сможете в лучшем случае выйти в 63 года. Чтобы вовремя получить выплату, уже через 10 лет нужно иметь как минимум 35 лет стажа. Такие нововведения предусмотрены уже принятой пенсионной реформы.

Что дают новые правила:

украинцы с большим стажем получили преимущество – пенсию в 60 лет;

тем, кто работает в теневом секторе и без оформления, придется самостоятельно позаботиться о своей старости;

со временем число пенсионеров сократится.

Как известно, демографическая проблема актуальна не только для Украины, но в нашей стране трудности добавляет теневой рынок занятости. Часть украинцев не платит никаких взносов.

Около 30% украинцев на данный момент не выполнило условия по стажу. То есть 70% украинцев в возрасте 60 лет имеют от 27 лет стажа. В 2027-м требования по стажу увеличатся до 35 лет. Каждый год «норма» увеличивается на 12 месяцев. И, если ситуация кардинально не изменится, то только 45% смогут получить свою пенсию вовремя.

Пока президент Владимир Зеленский обещает провести пенсионную реформу и ввести дополнительные выплаты, пенсии украинцев остаются самыми ничтожными в Европе. По данным Пенсионного фонда, из 11 млн пенсионеров 58% (6,4 млн чел.) получают менее 3500 грн, в том числе 16% (1,77 млн чел.) – менее 2000 грн. При этом молодым украинцам эксперты советуют не надеяться на государство, а уже сейчас копить себе на старость.