Погода в Украине 26 мая будет прохладной и влажной.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Синоптики не прогнозируют солнечную погоду, весь день и везде будет облачно. По всей стране кратковременные дожди. При этом температура тоже не порадует градусами. В среднем воздух прогреется до 14-16 градусов. Местами возможны 17-19 градусов.

«26 мая в большинстве районов восточных, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупреждают синоптики.

Ранее своим прогнозом на 26 мая делилась и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, циклоничнисть над Черным морем и Турцией охватит дождями большинство областей Украины.

Народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды на лето 2021 в Украине. По его словам, начало летнего сезона будет достаточно теплым, а затем ожидается небольшое похолодание.