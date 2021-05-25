Участники организации «Третья сила» и украинские военнослужащие отправили на оккупированный Донбасс восемь тысяч листовок с патриотическими лозунгами на воздушных шарах.

Как сообщает Донбасс Реалии, акцию посвятили Дню вышиванки.

Посылки прикрепили на желтые и голубые воздушные шарики. Акция стартовала из района Донецкого аэропорта. На листовках написали: «Донбас – це Україна», «З Україною в серці», «Помни, кто ты».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что не признает Россию стороной конфликта на Донбассе, обвиняя Украину в том, что она «переводит стрелки». Лавров также заявил, что если Украина хочет вернуть под свой контроль Донбасс, Киев должен последовательно соблюдать Минские соглашения.