Президент Владимир Зеленский накануне поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также анонсировал «переселение». Речь может пойти о 250 бывших и действующих чиновников, среди которых есть те, кто работал еще во времена президентства Виктора Януковича.

Список обнародовала Liga.net.

Так, известно, что в Конча-Заспе, по состоянию на 18 мая, проживают около 200 чиновников, а в Пуще-Водице насчитывается около 50 арендаторов.

Напомним, Зеленский заявил, что отмена перечня лиц, которые имеют право на льготное проживание в государственных резиденциях в 2014 году, позволила легализовать проживание «ряда непонятных лиц», которые платят символическую сумму: «Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики».

Он также добавлял, что речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и сотне государственных зданий и дач. Зеленский подчеркивал, что проживающие там лица получили договоры на пользование зданий, а также компенсацию в размере 50% на проведение там ремонта.

На заповедной земле, в частности, проживают:

первый заместитель секретаря СНБО и бывший замглавы МИД Руслан Демченко,

бывший премьер-министр Валерий Пустовойтенко,

бывший министр экономики и экс-секретарь СНБО Анатолий Кинах,

бывший мэр Киева Александр Омельченко,

бывший министр аграрной политики Юрий Мельник,

бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин,

бывший министр юстиции Александр Лавринович,

бывший президент Украины Леонид Кучма,

бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский имеет квартиру в элитной многоэтажке в центре Киева по адресу улица Грушевского, 9а, где проживает с семьей. В этом же здании некоторыми апартаментами владеют бизнес-партнеры бывшего лидера Студии «Квартал 95», и соседи иногда приходят друг к другу в гости.

Накануне Зеленский пообещал провести пенсионную реформу, добавив, что в рамках программы поддержки пенсионеров дополнительные выплаты в 2021 году будут получать те, кто достиг возраста 75 лет.