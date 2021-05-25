Участники саммита Европейского союза приняли решение расширить экономические санкции в отношении Беларуси. Так, в санкционный список будут, кроме прочего, включены новые юридические и физические лица.

Соответствующее заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель в ходе брифинга сегодня, 25 мая.

Как сообщается, в Евросоюзе пришли к выводу, что при принудительной посадке самолета Ryanair в Минске были нарушены международные правила.

Но Меркель не уточнила, какие конкретно ограничительные меры могут быть введены против компаний и граждан Беларуси, а также на какие сектора экономики этого государства повлияют новые санкции.

Как мы уже рассказывали ранее, Беларусь пересекла «красную» линию в отношении граждан других стран и международного права. Именно по этом причине Украина останавливает с 26 мая авиасообщение с этой страной.

Тем временем, департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики Беларусь пояснил, по какой причине было принято решение посадить пассажирский самолет авиакомпании Ryanair «Афины-Вильнюс» с Романом Протасевичем на борту. Чиновники опубликовали письмо с угрозами якобы от ХАМАС.