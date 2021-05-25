Экономические санкции, которые вводит ЕС в отношении Беларуси, выгодны Украине.

Такое мнение озвучил экономист Андрей Новак в эфире телеканала «Украина 24».

«То, что сейчас происходит вокруг санкций по Беларуси — это очень большой удар по белорусской экономике. Если говорить о нашм экономическом сотрудничестве с Беларусью, то, как ни странно, нам выгодны эти санкции, потому, что у нас с Беларусью отрицательное торговое сальдо из-за того, что белорусских товаров на украинском рынке гораздо больше, чем украинских на белорусском. В частности, это и белорусские нефтепродукты, и очень много белорусских товаров, даже специализированные магазины по всей Украине мы видим. Поэтому для Беларуси это гораздо большие потери, чем для украинской экономики», — считает он.

Также эксперт считает, что необходимо принять украинские санкции против Беларуси:

«Можно взять просто кальку с европейских санкций, и принять на уровне закона или постановления правительства как минимум. И, конечно, контролировать выполнение».

Напомним, в Беларуси 23 мая был принудительно посажен самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, под предлогом того, что он может быть заминирован.

На борту находился бывший главный редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, который внесен Минском в список террористов и объявлен в международный розыск.

Как мы уже рассказывали ранее, председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тугендхат призвал правительство страны к санкциям против проекта «Северный поток-2» и российского газопровода «Ямал — Европа» в рамках ответа на задержание в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Тем временем, посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста после запрета полетов.