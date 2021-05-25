Украинский гидрометеорологический центр озвучил прогноз погоды на июнь.

Как сообщается на сайте центра, средняя месячная температура прогнозируется на уровне 18-22 градусов тепла, в горах 14-18 тепла — это близко к климатической нормы.

Также в пределах климатической нормы будет месячное количество осадков — 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм).

Синоптики также напомнили, что абсолютный максимум температуры воздуха был 31-38,5 градусов, при этом в Одесской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях температура доходила до 39-39,8 градусов.

А абсолютный минимум температуры воздуха составлял 0-9° тепла, в горах Крыма, в западных, северных, восточных и Днепропетровской областях местами 0.3-3° мороза, на высокогорье Карпат до 5° мороза.

Там также напомнили, что в июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град и шквалы.

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