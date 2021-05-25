Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе за сутки 25 мая дважды нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе. Так, оккупанты дважды обстреливали украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Детальную сводку опубликовал пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Обстрелы боевиков были зафиксированы в районе поселка Новгородское. Противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

А также, боевики обстреливали украинские позиции в направлении поселка Водяное. Вражеские войска применяли автоматические и ручные противотанковые гранатометы.

«Боевых потерь среди личного состава союзников из-за обстрелов противника нет», — указано в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК

Как мы уже рассказывали ранее, Верховной Раде предложили увеличить численность Вооруженных сил Украины до 261 тысячи человек.

А также, участники организации «Третья сила» и украинские военнослужащие отправили на оккупированный Донбасс восемь тысяч листовок с патриотическими лозунгами на воздушных шарах.