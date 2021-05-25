Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле сократился на 45% (если сравнивать с предыдущим месяцем).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства социальной политики.

Статистика показывает, что субсидии на оплату услуг ЖКХ в апреле получили 2,7 миллиона домохозяйств, а ее средний размер составил 923,03 гривен. При этом 76 143 домохозяйства обратились за назначением субсидии, а назначили ее 42,9 тысячам домохозяйств.

Для сравнения, в марте 2021 года субсидии получили 2,85 миллионов домохозяйств, а ее средний размер был 1685,58 гривен. В феврале субсидия была начислена 2,73 миллионам семей, ее средний размер составил 1740,73 гривни. В январе субсидии начислили для 2,7 миллионов домохозяйств в среднем размере 2148,90 гривен.

В апреле было начислено субсидий на общую сумму 2,49 миллиарда гривен, в марте – на 4,8 миллиарда, в феврале – 4,76 миллиардов, в январе – 5,8 миллиардов.

Как сообщалось ранее, с 1 мая Кабинет министров изменил порядок начисления субсидии. На переоформление документов украинцам предоставили 5 месяцев — куда теперь нужно подавать заявление и декларацию.

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров, которым вносятся изменения в порядок назначения субсидий. Документ также содержит новые формы заявления и декларации на жилищные субсидии.