Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании правительства, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинским самолетам и авиакомпаниям запретили выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Напомним, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза 24 мая приняли решение запретить пролеты своих самолетов над Беларусью, прекратить авиасообщение белорусских авиакомпаний с территорией Евросоюза. Запрет стал ответом на действия белорусских силовиков 23 мая. Как известно, в этот день в аэропорту Минска после экстренной и насильственной посадки самолета, который летел из Афин в Вильнюс, были задержаны Роман Протасевич и его девушка — София Сапега. Роман Протасевич является бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, который сообщал о протестах в Беларуси после президентских выборов. Не так давно Протасевич был вынужден уехать в Польшу из-за преследований со стороны белорусских спецслужб.

24 мая Литва и Великобритания запретили прибывать в их страны самолетам, которые пролетают через Беларусь.