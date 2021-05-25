Харьковский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Харькове. Так, решение городского совета, которое было принято 20 августа 2012 года признано противоправным.

Соответствующее решение можно увидеть в Едином реестре судебных решений.

Согласно документу, решение Харьковского городского совета об реализации положений закона «Об основах государственной языковой политики» признано противоправным и недействительным. Решением на территории города устанавливался региональный статус русского языка.

Суд пояснил, что согласно решению КСУ от февраля 2018 года, закон об основах государственной языковой политики признан неконституционным.

Ранее, в 2018 году тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес говорил, что город не будет самостоятельно отказываться от регионального статуса русского языка.

Как мы уже рассказывали ранее, экс пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что Украине нужно демонополизировать русский язык.

А в центре Луцка подростки избили мужчину, который попросил их выключить русский рэп.