В Херсонской области, село Ушкалка, атаковал торнадо. Как сообщается, ураганный ветер повредил заборы, крыши нескольких домов и повалил деревья.

Подробности передает пресс-служба полиции Херсонской области на своей странице в Facebook.

К счастью, согласно предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Правоохранители помогают местным жителям преодолевать последствия торнадо. Они обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями, чтобы узнать самые необходимые нужды.

Также работники полиции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья.

Как мы уже рассказывали ранее, синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 26 мая — часть Украины охватят дожди, местами воздух прогреется до 28 тепла.

А украинский гидрометеорологический центр озвучил прогноз погоды на июнь.