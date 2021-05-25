В Министерстве иностранных дел Польши прокомментировали странное видео с Романом Протасевичем, которое опубликовали государственные СМИ Беларуси.

В эфире «Польского радио» замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что основателя Telegram-канала Nexta избивают в белорусской тюрьме. По его мнению, на видео видны следы побоев.

Он также сообщил, что польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками Протасевича, которые не знают о состоянии его здоровья: «На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека».

24 мая лидеры 27 стран-членов Европейского Союза 24 мая приняли решение запретить пролеты своих самолетов над Беларусью, прекратить авиасообщение белорусских авиакомпаний с территорией Евросоюза. Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.