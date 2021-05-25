Президенты США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин встретятся в Женеве. Их встреча назначена на 16 июня 2021 года.

Соответствующие официальные заявления были опубликованы на сайте Белого дома.

«Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве 16 июня 2021 года. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность отношений США и России», — заявили в Белом доме.

Лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений и проблематику стратегической стабильности.

Кроме того, Путин и Байден обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Отметим, глава США предложил Путину встретиться во время последнего телефонного разговора, который состоялся на фоне обострения конфликта на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, Путин во время возможной встречи с Владимиром Зеленским не будет обсуждать вопрос принадлежности Крыма. В Кремле считают Крым своей территорией.

А также, Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Сочи на следующей неделе.