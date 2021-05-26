Пророссийские боевики за сутки 26 мая пять раз нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела получил ранения украинский военный.

Подробности опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Обстрел боевиков был зафиксирован вблизи населенного пункта Крымское. Противник открывал огонь из минометов 120-го калибра и из вооружения боевой машины пехоты.

Также, боевики совершили обстрел в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Причепиловки.

Возле населенных пунктов Красногоровка и Павлополь боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки боевики открывали огонь из снайперского оружия.

«Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное», — указано в сообщении.

Украинские военнослужащие открывали адекватный огонь на обстрелы противника.

«Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, основатель батальона «Азов» Андрей Белецкий заявил, что журналист Роман Протасевич находился на Донбассе исключительно как журналист.

Также напомним, так называемые власти «ЛНР» ввели ряд ограничений на пересечение контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской. Теперь, жителям оккупированной территории запрещено выезжать в Украину чаще одного раза в месяц.