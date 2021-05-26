27 мая — день Сидора огуречника. Именно в этот день раньше высаживали огурцы на грядку. Считалось, если весь день ясный, то они будут хорошо расти. НАРОДНАЯ ПРАВДА расскажет об обычаях и приметы на этот день. Главная примета дня: Если дует северный ветер — лето будет холодным. Обычаи на Сидоров день О том, что огурцы сегодня высаживают в почву, мы уже сказали. А о том, будет ли урожай богатым узнают, на ночь вывешивая на улицу обычную сухую тряпку. Если на утро она будет мокрой от росы, то урожай будет богатым. Приметы на 27 мая Говорят, что девушки и женщины сегодня могут вернуть молодость или сохранить ее, если еще молоды. А также приобрести красоту и свежесть. Поэтому, когда женщина сегодня впервые за день увидит ласточку, она должна сразу же прийти домой и умыться обычным молоком. При этом нужно представлять, как к коже лица возвращается молодость, а черты становятся красивыми и привлекательными. Народные приметы на 27 мая: — Если стрижи вернутся, то к концу месяца будет тепло; — Если погода в этот день холодная, теплого лета не жди; — Если поет перепелка старательно — ясно будет целый день; — Если листья кленов утром липкие — вечером будет плохая погода. Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА давала посевной календарь огородника и рассказывала, когда и какие растения сажать.