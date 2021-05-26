В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 26 мая — дожди ожидаются 6 регионах.
Осадки прогнозируются в Чернигове, Киеве, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах и в Виннице. На остальной территории переменная облачность.
Утром и днем в северных, Винницкой, Черкасской областях гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Температура воздуха 19-25 градусов, на востоке и юге 22-27 градусов.
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