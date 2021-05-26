Основатель батальона «Азов» Андрей Белецкий заявил, что журналист Роман Протасевич находился на Донбассе исключительно как журналист.

Таким образом, он ответил на информацию, которую распространяют российские СМИ о том, что белорус якобы воевал «на стороне украинской армии».

Заявление Билецкий опубликовал в Telegram-канале.

«Сразу расставлю все точки над «і». Да, Роман действительно вместе с «Азовом» и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», – подчеркнул Билецкий.

По его мнению, сейчас весь народ Беларуси, как и Роман, оказался в заложниках режима Лукашенко, который уже точно «определился открыто шагать к объединению с Россией». По его словам, для украинцев эти события – не только о грусти за народ соседнего государства, но и 1082 километра общей границы, «безопасность которой теперь под большим вопросом».

«Мы должны всеми доступными нам способами помочь белорусскому народу в их борьбе за свободу от Лукашенко и его режима… Верю, что белорусы, как в свое время и мы на Майдане, смогут прогнать Лукашенко, сделать Беларусь самостоятельным и свободным государством», – пишет Билецкий.

Ранее глава Беларуси заявил, что Роман Протасевич «убивал людей в братской Украине».

Как мы уже рассказывали ранее, по мнению Лукашенко, на западной границе миллионы украинцев стоят и вымаливают кусок хлеба, в то время как олигархи эшелонами вывозят чернозем.