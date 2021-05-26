Суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу о сбитом пассажирском авиалайнере MH17, которое произошло в 2014 году над Донбассом.

Подробности передает Associated Press в среду, 26 мая.

Последним этапом процесса стал осмотр судьями на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн реконструкции и собранных на месте крушения обломков самолета.

Кабину и переднюю часть фюзеляжа самолета удалось частично реконструировать из поврежденных частей.

Для изучения обломков судьи поднимались на приподнятую платформу. Это позволило им осмотреть изнутри частично реконструированную переднюю часть самолета, в которой осталось два кресла пилотов.

Главенствующий судья Хендрик Стинхейс объяснил, что цель визита – дать суду возможность сделать наблюдения, «которые на более позднем этапе могут быть использованы как обвинительные или оправдательные доказательства».

Также обломки самолета рассматривали адвокаты. Семьи погибших могли наблюдать за осмотром онлайн, также им предоставлялась возможность посетить обломки ранее.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России за ее роль в катастрофе рейса MH17.

Также стало известно, что главное разведывательное управление Российской Федерации координировало фейки о катастрофе рейса MH17 на Донбассе.