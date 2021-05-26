В Украине сертификаты вакцинации или COVID-паспорта должны появиться уже в начале июля 2021 года.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства сегодня, 26 мая.

«Европейский Союз находится фактически на финальной стадии согласования таких паспортов», – сказал Шмыгаль.

Премьер напомнил, что наличие такого документа будет необходимым условием для поездок в пределах ЕС.

«Запуск наших цифровых сертификатов запланирован на начало июля. Мы успеваем, и эти сертификаты будут действовать в Европе», – подчеркнул политик.

Напомним, Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 3395 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Тем временем, Евросоюз планирует вакцинировать от COVID-19 70% населения ЕС к концу июля. Так, содружество ожидает поставку в течение ближайшей недели более 300 млн доз вакцины.