В Украине зафиксировано 3395 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Как сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо», наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

За минувшие сутки были госпитализированы — 1778 человек, умерли — 208, выздоровели — 14 987.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2189858 человек;

выздоровели — 1990051 человек;

летальных случаев — 49 893;

проведено ПЦР-тестов — 10076621.

Евросоюз планирует вакцинировать от COVID-19 70% населения ЕС к концу июля. Так, содружество ожидает поставку в течение ближайшей недели более 300 млн доз вакцины.

На Мальте одной дозой вакцины от COVID-19 уже привились, по крайней мере, 70% взрослого населения.