В Украине зафиксировано 3395 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.
Как сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо», наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.
За минувшие сутки были госпитализированы — 1778 человек, умерли — 208, выздоровели — 14 987.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2189858 человек;
выздоровели — 1990051 человек;
летальных случаев — 49 893;
проведено ПЦР-тестов — 10076621.
Евросоюз планирует вакцинировать от COVID-19 70% населения ЕС к концу июля. Так, содружество ожидает поставку в течение ближайшей недели более 300 млн доз вакцины.
На Мальте одной дозой вакцины от COVID-19 уже привились, по крайней мере, 70% взрослого населения.