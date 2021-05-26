Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в том, что Украину не позвали на предстоящий саммит Альянса, а также годами затягивают принятие решения о ПДЧ для Украины.

Подробности передает Интерфакс-Украина.

«Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство, примеры таких саммитов были, в частности, в 2017 году в Брюсселе. Но, если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов Альянса, я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году», — заявил чиновник.

Кулеба особо обратил внимание на то, чтобы политика открытых дверей НАТО не превратилась на политику «кормления обещаниями».

«Безусловно, мы благодарны нашим партнерам из НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основе решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло уже 13 лет, и ни одного шага к выполнению этого решения не было сделано. И когда нас в Украине иногда упрекают, что у нас слишком медленные некоторые реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений Альянса, которые 13 лет припадают пылью. Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась на политику кормления обещаниями», — сказал министр.

Он уверен, что это важно не только для Украины, но и для безопасности евроатлантического пространства.

«Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия, в конце концов, станут членами НАТО, и следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ, то трудно представить лучший и более важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год. Я думаю, что уже пришло время откровенно говорить и с украинским обществом об этом, чтобы оно четко осознавало, что в вопросах евроатлантической интеграции мяч не всегда находится на украинской стороне, и мы ждем пас от Альянса», — добавил министр.

Как мы уже рассказывали ранее, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина точно станет членом НАТО.

А также, Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2021 год.