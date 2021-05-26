Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил сразу несколько стран, в том числе и Украину, в том, что они якобы отказались принимать самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе.

На встрече с парламентариями он заявил, что именно поэтому самолет посадили в Минске (хотя до Вильнюса оставалось около 70 километров).

«Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?», — цитирует его «Беларусь сегодня».

Ранее Лукашенко заявил о тотальной нищете в Украине, а также вывозе чернозема на запад.

Накануне Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске, с которого сняли основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку. В частности, он заявил, что Роман Протасевич «убивал людей в братской Украине».