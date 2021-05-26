Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о тотальной нищете в Украине, а также вывозе чернозема на запад.

Страшилку он выдал во время выступления в парламенте 26 мая.

По его словам на западной границе миллионы украинцев стоят и вымаливают кусок хлеба, в то время как олигархи эшелонами вывозят чернозем.

Досталось также и Польше и Прибалтикой:

«На Западе не могли договориться о введении против нас санкций. Литва и Польша оголтело требовали санкций. Польша вообще ведет себя разнузданно».

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске, с которого сняли основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку. В частности, он заявил, что Роман Протасевич «убивал людей в братской Украине».

Как сообщалось ранее, девушку бывшего главреда Телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, гражданку России Софью Сапегу, арестовали на два месяца в Беларуси.