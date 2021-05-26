Министерство культуры хочет, чтобы Кабинет министров еще больше смягчил карантин, который ввели из-за пандемии COVID-19. В частности, там просят снять ограничения по времени для работы различных учреждений, а также открыть границы для иностранцев.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В рамках смягчения карантина хотят:

расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий;

позволить работать различным типам средств размещения;

снять временные ограничения для заведений общественного питания;

снять ограничения для самоизоляции граждан;

позволить пересечение границы иностранцам определенных стран.

Как сообщалось ранее, 26 мая в Украину прибыла партия вакцины от COVID-19 компании Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета.

При этом ранее народный депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявляла, что вакцину Pfizer, которая имеет самый высокий уровень защиты, получают не врачи или учителя, не группы риска, а представители власти.