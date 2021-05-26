На Донбассе 25 мая вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня. Украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

У Павлополя российские наемники вели огонь в сторону позиций ВСУ из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новомихайловки враг открывал огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия. В результате вражеского огня украинский защитник получил ранения.

Вблизи поселка Новгородское оккупанты совершили обстрел из минометов 82 калибра. У Водяного боевики трижды применили в сторону наших позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

26 мая оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Как сообщалось ранее, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе получили большую партию нового вооружения и боеприпасов. Оккупанты завезли их через неконтролируемые участки государственной границы Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что не признает Россию стороной конфликта на Донбассе, обвиняя Украину в том, что она «переводит стрелки». Лавров также заявил, что если Украина хочет вернуть под свой контроль Донбасс, Киев должен последовательно соблюдать Минские соглашения.