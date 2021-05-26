Весной Россия накапливала свои войска и технику на границе с Украиной с целью прежде всего запугать Украину и мировое сообщество. Сейчас Кремль вывел частично лишь личный состав, техника осталась. Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что обострение будет носить циклический характер.

Об этом он отметил в интервью «Апострофу».

«Это все спланировано с целью получения определенных преференций на переговорах или, возможно, какого-то особого отношения к руководству РФ. Это одно. Второе – протестировать реакцию мирового сообщества, наших партнеров, нашего военно-политического руководства, военного командования на эту угрозу. Проверить свои планы, проверить свои временные показатели. Когда была негативная реакция мирового сообщества, чувствовалась сплоченность украинского народа перед угрозой такой агрессии, Россия сделала шаг назад, заявив об отводе войск», — заявил Муженко.

Он добавил, что частично личный состав, возможно, и отведен, но техника осталась.

«Был дан основной посыл. Министр обороны РФ Шойгу, когда была задача на возврат части войск на места постоянной дислокации, говорил, что часть техники тех воинских частей, которые будут участвовать в учениях «Запад-2021″, останется. Действительно, эта техника осталась на тех базах, которые были развернуты Россией в период 2015-2018 годов, где были сформированы новые соединения», — сказал генерал.

По его словам, это все говорит о том, что опасность сохраняется, и она будет долговременной.

«Считаю, что обострение будет иметь циклическую особенность», — отметил Муженко.

Как сообщалось ранее, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе получили большую партию нового вооружения и боеприпасов. Оккупанты завезли их через неконтролируемые участки государственной границы Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что не признает Россию стороной конфликта на Донбассе, обвиняя Украину в том, что она «переводит стрелки». Лавров также заявил, что если Украина хочет вернуть под свой контроль Донбасс, Киев должен последовательно соблюдать Минские соглашения.