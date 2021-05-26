Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 27 мая. Атмосферные фронты спровоцируют осадки в большинстве регионов.

Кратковременных дождей, грозы и порывистого ветра не будет только на юге и востоке. На западе прогнозируются небольшие дожди.

Температура воздуха завтра будет держаться на уровне 20-26 градусов, на востоке, юге и в Днепропетровской 24-28 градусов.

В Киеве четверг будет с теплым дождем, ожидается 21-24 градуса тепла. Предварительный прогноз погоды на 29-30 мая

В субботу дожди, местами ливни. Осадков не будет на Волыни и Ровненской области.

В воскресенье на севере и юге осадков не будет. В центре, на востоке и в большинстве западных областей ( опять кроме Волыни и Ровненской области) пройдут грозовые дожди.

В выходные похолодает.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.