Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 27 мая. Атмосферные фронты спровоцируют осадки в большинстве регионов.
Кратковременных дождей, грозы и порывистого ветра не будет только на юге и востоке. На западе прогнозируются небольшие дожди.
Температура воздуха завтра будет держаться на уровне 20-26 градусов, на востоке, юге и в Днепропетровской 24-28 градусов.
В Киеве четверг будет с теплым дождем, ожидается 21-24 градуса тепла. Предварительный прогноз погоды на 29-30 мая
В субботу дожди, местами ливни. Осадков не будет на Волыни и Ровненской области.
В воскресенье на севере и юге осадков не будет. В центре, на востоке и в большинстве западных областей ( опять кроме Волыни и Ровненской области) пройдут грозовые дожди.
В выходные похолодает.
Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.
Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.
Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.