Россия не намерена отказывать от плана «Новороссия», до сих пор под угрозой остаются несколько регионов Украины.

Об этом в эфире «Апострофа» заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Актуальной, по его мнению, остается угроза для южных и частично восточных регионов:

«Ситуация остается напряженной, а первоочередными объектами могут быть Херсонщина вместе с Северо-Крымским каналом и Одесса. Вопрос вообще стоит в том, чтобы, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю – и Черному, и Азовскому. Соответственно, тогда уже Азовское море становится де-факто внутренним морем Российской Федерации. По большому счету и Черное море становится практически полностью подконтрольным Российской Федерации. Это представляет угрозу не только для Украины, не только для региона, но и для всего мирового сообщества».

Ранее Виктор Муженко отмечал, что Россия от границ с Украиной отвела лишь частично личный состав, техника осталась. По его мнению, обострение будет носить циклический характер.

Как сообщалось ранее, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе получили большую партию нового вооружения и боеприпасов. Оккупанты завезли их через неконтролируемые участки государственной границы Украины.